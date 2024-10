Cultura, musica, e street art. Presentata l’Estate reggina 2017

di Domenico Suraci – E’ stato presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il cartellone dell’Estate Reggina 2017. All’iniziativa erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore al Patrimonio Artistico e Culturale Irene Calabrò, il Consigliere Delegato allo Sport e al Turismo Giovanni Latella, il Consigliere Delegato ai Grandi Eventi Nicola Paris.

Per il sindaco Giuseppe Falcomatà, le parole d’ordine con cui si è costruito l’intero programma sono state cultura, identità territoriale e bellezza. Numerose, infatti sono le iniziative durante l’estate che avrà inizio proprio domani con il Festival della Musica, evento introduttivo e parallelo all’intero programma. Tante band, soprattutto locali si esibiranno in città il 21 giugno.

Per quanto concerne l’estate si sono volute coinvolgere tutte le associazioni reggine in modo da potenziare le risorse locali. Si va dalla musica, al teatro, alla letteratura, allo sport, al cabaret veramente tante occasioni per valorizzare il territorio. Non solo il lungomare ma anche Piazza Castello, la Villa Comunale, il Museo, senza trascurare le periferie, saranno le sedi dei vari eventi che proseguiranno fino alle feste Mariane.

Il consigliere comunale Nicola Paris ha espresso soddisfazione su quanto si è organizzato, lavorando tanto ed impegnandosi senza andare a spendere risorse economiche eccessive e con la speranza di attrarre più persone possibili non solo locali ma anche dal resto dell’Italia. Il ringraziamento va esteso ai membri della città metropolitana che ha contributo a completare il vasto cartellone.

Interessante la “Street art” che vedrà protagonista il lungomare, si potrà ripercorrere la storia plurimillenaria della nostra città, semplicemente passeggiando.

Dunque un’estate all’insegna non solo del divertimento ma anche di tanta e buona cultura.

La locandina della Festa della Musica del 21 giugno

QUI TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA DELL’ESTATE REGGINA 2017