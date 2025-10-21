Uomo scomparso a Curinga: Vigili del Fuoco e Carabinieri impegnati nella ricerca

A dare l'allarme il parroco di Sinopoli, luogo in cui l'uomo è residente. Rinvenuta l'auto

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, insieme ai distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario), sono impegnate dal pomeriggio di ieri nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa in località Marina di Curinga.

La persona scomparsa è Ferdinando Rossi, classe 1951, residente nel comune di Sinopoli (RC).

A segnalare la scomparsa è stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che incontrava abitualmente il signor Rossi in parrocchia.

Il ritrovamento dell’autovettura

Nel corso delle prime indagini, è stata rinvenuta nel pomeriggio l’autovettura dell’uomo, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. A seguito del ritrovamento, e su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa.

Le forze impegnate nelle operazioni

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è stato inviato anche l’automezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), incaricato del coordinamento delle operazioni. Alle attività partecipano anche i Carabinieri della locale Stazione, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal Sindaco di Curinga e i volontari della Croce Rossa Italiana.

Appello alla cittadinanza

Le ricerche sono tuttora in corso. Chiunque avesse informazioni o segnalazioni utili sull’avvistamento della persona scomparsa è invitato a contattare immediatamente, tramite il NUE 112, i Carabinieri della Stazione di Curinga o la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.