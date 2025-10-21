Ritrovato senza vita l’uomo di Sinopoli scomparso a Curinga

Il 74enne era scomparso ieri e le ricerche sono proseguite senza sosta fino alla tragica scoperta

Il corpo senza vita di Ferdinando Rossi, un uomo di 74 anni, è stato trovato oggi dai Vigili del Fuoco in un canale situato nei pressi di un vivaio nella zona marina di Curinga. Rossi risultava scomparso dal pomeriggio di ieri, quando il parroco della chiesa di Sinopoli aveva denunciato la sua scomparsa, affermando di incontrarlo abitualmente in parrocchia.

Le ricerche erano iniziate immediatamente con l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, supportati dai distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna. L’auto di Rossi era stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. Dopo il ritrovamento del veicolo, la Prefettura di Catanzaro aveva attivato ufficialmente la procedura di ricerca persona scomparsa.

Coinvolgimento di Forze dell’Ordine e volontari

Le perlustrazioni sono proseguite senza sosta, con l’ausilio di unità cinofile dei Vigili del Fuoco e con la partecipazione dei Carabinieri di Curinga, del gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile e dei volontari della Croce Rossa Italiana. Nonostante gli sforzi, è stato solo oggi che il corpo di Rossi è stato finalmente trovato.

La comunità di Curinga e le autorità locali si sono strette attorno alla famiglia del 74enne in questo momento di dolore.

Fonte: Ansa Calabria