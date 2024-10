Curva Sud: iniziati i lavori per la sistemazione della recinzione – FOTO

In cantiere da questa mattina alle 7,30 per dare il via ai lavori da parte dell’impresa titolare dell’appalto della piscina, per la messa in sicurezza della delimitazione del cantiere, con tempi che dovranno necessariamente essere strettissimi e quindi consentire l’apertura della Curva Sud per la gara di domenica 15 settembre tra la Reggina e la Scafatese. A completamento degli interventi, l’organismo deputato a verificare le condizioni di sicurezza del settore, tornerà a riunirsi per analizzare l’esecuzione dei lavori. Il delegato allo sport Giovanni Latella ha mostrato grande sicurezza rispetto a un parere positivo, dando per certa l’apertura della Curva.