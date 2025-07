La Curva Sud chiama a raccolta la tifoseria. Appuntamento al Waterfront

“Un appuntamento annunciato la settimana scorsa fissato per il pomeriggio di oggi: “Volevamo informare la tifoseria che per motivi logistici, la riunione che inizialmente si doveva svolgere all’Arena Ciccio Franco avrà luogo al Waterfront sempre mercoledi 23 luglio alle ore 19,00.

Esserci per noi, per la nostra maglia e per la nostra storia!

Il futuro della Reggina conta più di ogni altra cosa”.