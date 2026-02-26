Naufragio di Cutro, Occhiuto: ‘Il Mediterraneo non può essere il cimitero dei migranti’

“A tre anni dal naufragio di Steccato di Cutro è doveroso onorare la memoria delle 94 vittime di una tragedia che resta una ferita ancora aperta per la Calabria e per l’intero Paese. In quei momenti drammatici la nostra regione seppe rispondere con la dignità e l’umanità che le sono proprie, offrendo solidarietà concreta e immediata grazie all’impegno dei sindaci e delle comunità locali”.

Così in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“Anche negli anni successivi, segnati da nuovi e complessi sbarchi sulle nostre coste, il contributo dei primi cittadini è stato determinante per garantire accoglienza e assistenza, senza mai far mancare il necessario supporto. L’anniversario di quell’immane tragedia, tuttavia, impone oggi alle istituzioni, a ogni livello, una riflessione che vada oltre il cordoglio. È indispensabile un’analisi lucida e responsabile affinché simili eventi non si ripetano”, afferma Occhiuto.

