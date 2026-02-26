Strage di Cutro, Cirillo: ‘Fare memoria è responsabilità morale e istituzionale’

"Quello che è accaduto a Steccato di Cutro tre anni fa è una ferita che resta aperta nella coscienza collettiva" le parole del presidente del Consiglio regionale

“A tre anni dalla tragedia di Cutro, il nostro dovere non è soltanto ricordare. È assumere fino in fondo la responsabilità morale e istituzionale di fare memoria, perché solo una memoria viva può generare scelte più giuste, più umane, più consapevoli”.

Nel giorno in cui si fa memoria della strage di Cutro, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, affida a una riflessione intensa il ricordo di quella notte che ha segnato profondamente la coscienza della comunità calabrese e dell’intero Paese.

“Quello che è accaduto a Steccato di Cutro tre anni fa è una ferita che resta aperta nella coscienza collettiva. È il volto di donne, uomini e bambini che hanno perso la vita cercando futuro. A loro va il nostro pensiero, alle loro famiglie il nostro rispetto. Ricordare significa non voltarsi dall’altra parte. Non basta commemorare. Come istituzioni abbiamo il dovere di custodire quella tragedia come monito permanente, affinché simili drammi non si ripetano”.

