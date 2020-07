Reggio verso le Comunali, Cuzzocrea: 'Una forza sana e vivace per far ripartire la città'

"Tra due mesi si voterà a Reggio e in alcuni Comuni della Città Metropolitana. Noi saremo sicuramente presenti con il nostro simbolo e la nostra storia oltre che a Reggio anche a Siderno, a Platì, a Bruzzano ed ovunque ci saranno le condizioni per presentare una lista. Altrimenti, pur in presenza di ottime persone nelle liste, saranno le ennesime elezioni senza politica, prive della necessaria carica ideale e d’ un qualsiasi progetto di ampio respiro che non può essere surrogato da qualche paginetta di programma buttato giù all’ultimo momento e che nessuno leggerà mai".

A scriverlo, in un lungo post su Facebook, è il candidato sindaco Andrea Cuzzocrea.

"Non siamo contro i partiti ma contro la loro devastante degenerazione che minaccia la democrazia. Dobbiamo prendere atto della progressiva scissione tra i gruppi di poteri interni agli attuali partiti ed i cittadini. Ed infatti, in questi giorni, a Reggio stanno tentando di moltiplicare il numero dei candidati e di farsi legittimare dall’esterno in modo da coprire il terribile vuoto progettuale, ideale e culturale che alberga al loro interno.

Dinanzi all’attuale situazione non è possibile piegare la testa e sarebbe disastroso lasciare, ancora una volta, dilagare le truppe di ascari che si combattono per occupare il potere conto terzi. Non siamo interessati alla conquista del potere e tantomeno a lotte personale. Cerchiamo “volontari” non per creare non un” polo civico” ma una aggregazione politica meridionalista e garantista. Siamo nati per questo!

La nostra stella polare è la Costituzione mai attuata in Calabria e che, all' 3 2°c, pretende che ai cittadini della Lombardia o della Calabria siano date le stesse opportunità. Nel lavoro come nella sanità nella scuola o nei trasporti. E prevede inoltre che vengano rimossi tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il reale diritto di cittadinanza".