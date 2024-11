Dal sogno ai fatti, a Reggio il primo corso di formazione nello sviluppo della fiducia nel futuro

In ambito progettuale e sociale, è solito osservare come nel contesto reggino e calabrese ci siano tanti “ruderi”, ossia sogni e progetti crollati, diversi “rustici”, ovvero aspirazioni e idee che sono potenzialmente belle ma ancora molto lontane dalla loro realizzazione, e pochissime “costruzioni” finite, cioè idee o propositi ultimati con successo.

Infatti nonostante le risorse umane ed intellettuali siano regolarmente presenti e spingano in direzioni positive, frequentemente, il contesto circostante favorisce che le potenzialità rimangano inespresse e, anzi, vengano alimentate da sfiancamento e scoraggiamento.

Mosse da una “stanchezza della stanchezza”, le associazioni culturali “ContrapPunti Onlus” e “Amiche di MammaMenia” propongono la costruzione di fabbricati solidi fatti con “mattoni di speranza”.

Ecco la proposta di “VVT! – DAL SOGNO AI FATTI”, primo corso di formazione nell’ambito dello sviluppo della fiducia nel futuro rivolto a 12 “sognatori” che non credono più nel domani.

Imparare a dar voce e speranza alle proprie ambizioni, credere nella possibilità di riuscita delle stesse, allenare la propria tenacia nonostante il contesto ambientale, ottenere cultura sugli strumenti necessari ad incanalare le proprie idee, sentirsi parte di un gruppo e non più solo nella lotta, allenare la cooperazione sociale, appartenere alla bellezza, sono gli obiettivi che le Associazioni rispettivamente capitanate da Eliana Moscato e da Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia si pongono di raggiungere a partire dal prossimo 2 ottobre.

Dopo un primo incontro introduttivo, i 12 sognatori parteciperanno gratuitamente al “Festival dell’ospitalità” organizzato da Evermind e Terrearse Lab il 2-3-4 ottobre al Palazzo della Provincia; seguiranno altri tre incontri intensivi che, nella sede di Dreamlab di via Giulia 1/c, aiuteranno la socializzazione, la progettazione e l’attuazione delle specifiche idee in ambito imprenditoriale e non solo, e si svolgeranno con motivatori, economi, team builder, e reggini che hanno dato “voce alla propria voce” e che quotidianamente continuano a lottare per tenere alto il loro sogno.

Il corso, con incontri di cadenza settimanale di quattro ore ciascuno, avrà come scadenza del proprio bando il 18 settembre, i colloqui di selezione fra il 21 e il 25 settembre e si concluderà nella prima settimana di novembre.

E’ rivolto a soggetti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: l’avere meno di 25 anni o l’aver completato il ciclo formativo da più di due anni senza primo impiego retribuito regolarmente; l’essere un lavoratore adulto che viva solo con uno o più figli a carico; l’essere un lavoratore privo di un titolo di studio di livello secondario o equivalente o l’aver compiuto 50 anni senza avere un posto di lavoro o avendolo in procinto di perderlo; il non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o l’aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e il non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; l’essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; l’essere privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; l’essere un lavoratore che desideri intraprendere o riprendere una attività lavorativa e il non aver lavorato per almeno due anni, in particolare colui/colei che abbia dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare.

I partecipanti potranno creare gruppi di lavoro, di uscita, di marketing, di sviluppo artistico, associativo o imprenditoriale e al termine del corso riceveranno un attestato di frequenza; le idee più coinvolgenti verranno premiate con “mattoni di sogni” consistenti in buoni formativi da “spendere” per la propria formazione personale.

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di DreamLabsrls (via Giulia 1/c, 89129, Reggio Calabria) via posta o a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 18:00 o via posta elettronica alla mail contrappuntionlus@libero.it.

Per info, recarsi in sede, inviare mail, chiamare il 3281722384 o lo 3291006670; visitare il sito www.vivoilsogno.it o le pagine fb delle rispettive Associazioni.