Dall’8 dicembre al 6 gennaio stop ai lavori su Corso Garibaldi

Dall’8 dicembre al prossimo 6 gennaio si fermeranno i lavori sul Corso Garibaldi, saranno tolte le transenne e messi in sicurezza marciapiedi e manto stradale liberando cosi il tratto centrale, attualmente interessato dai lavori. Così quanto stabilito durante l’incontro odierno al Comune alla presenza dell’assessore alla Pubblica sicurezza e legalità, Giovanni Muraca, del dirigente di settore Marcello Romano, del direttore della Confcommercio reggina Marisa Lanucara assieme ai vertici dell’ATI e di numerosi imprenditori del centro storico.

Sono ‘soddisfatti’ i commercianti del risultato ottenuto. Almeno per il periodo natalizio, l’amministrazione comunale ha accettato la loro proposta formulata durante l’incontro con gli assessori in Confcommercio nei mesi scorsi. Una vicenda, quella dei lavori di Corso Garibaldi, interminabile a causa del continuo tira e molla tra il Comune e la Soprintendenza. Oltre due anni di cantieri per il rifacimento della principale arteria reggina, cuore pulsante dell’economia, che continua a provocare disagi ai pedoni e al commercio.

Con la decisione odierna l’amministrazione comunale, in prossimità del Natale e cosciente delle difficoltà economiche delle imprese che vivono un periodo non certo felice dal punto di vista economico, ha dimostrando sensibilità e vicinanza all’intero settore commerciale.