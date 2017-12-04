Due prodotti di punta della Distilleria calabrese Caffo approdano a Seattle (Usa) nel nuovo format “Starbucks Reserve Roastery“: il Vecchio Amaro del Capo, liquore d’erbe di Calabria che da anni ha varcato i confini nazionali, e il limoncino dell’isola, liquore naturale a base di scorze di limone di Calabria, sono presenti nella nota catena americana di caffetterie. A darne notizia e’ l’ufficio stampa della Caffo.

«Da poco Starbucks – è detto nel comunicato – ha anche avviato una collaborazione con la panetteria Princi, diventata il fornitore esclusivo di prodotti da forno con uno spazio all’interno in tutte le nuove Starbucks Reserve Roastery incluse quelle di prossima apertura a Shangai, Milano, New York, Tokyo e Chicago». «Siamo felici – afferma Sebastiano Caffo, amministratore della Distilleria Caffo – di essere stati scelti dopo una lunga selezione da parte di Starbucks che, oltre a tener conto delle qualità organolettiche dei prodotti, ha anche approfondito nei mesi scorsi le procedure del sistema qualità globale della nostra azienda che sono certificate dagli standard internazionali Ifs / Brc. Un risultato – prosegue Caffo – ottenuto grazie ad un lavoro di squadra tra la nostra filiale americana che ha seguito l’aspetto commerciale, e la nostra sede produttiva calabrese che ha fornito tutta la documentazione comprovante i controlli di qualità delle materie prime e dei processi, frutto di notevoli investimenti ancora in corso che ci hanno permesso di avere un laboratorio interno all’avanguardia e dei controlli in linea interconnessi, realizzati anche in ottica di Industria 4.0».