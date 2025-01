Reggio, distrutta una foto di ‘Senza Fine’: indagini in corso – FOTO

Manca uno scatto della fotografia documentaria di Letizia Battaglia. Indagini in corso per comprendere la natura dell'evento

E’ successo nel pomeriggio di ieri. Una foto della mostra ‘Senza Fine‘ di Letizia Battaglia, presente all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, sul Lungomare Falcomatà è stata danneggiata. Ancora da comprendere se si è trattato di un evento accidentale o volontario.

La mostra, che ha riscosso sin dal suo primo giorno di installazione nel cuore della città notevole successo, risulta adesso in parte off limits a causa della presenza del nastro segnaletico della Polizia Locale che ne delimita un’area.

Come è possibile vedere dalle immagini, il vetro che custodiva l’opera è stato distrutto. Sul pavimento, vicino alla base, si intravedono i frammenti di vetro rimasti.

La Polizia Locale è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza l’area già nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto raccolto successivamente è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi del caso e per comprendere se si è trattato di un evento di natura dolosa o meno.

La mostra Letizia Battaglia Senza Fine, a cura di Paolo Falcone, è promossa dal Segretariato Regionale per la Calabria – Ministero della Cultura con il supporto e contributo dell’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 Segretariato generale Servizio V ed è organizzata da Electa in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti.