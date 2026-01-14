Danni mareggiate a Bocale, Versace e Marino: ‘La Regione ci sostenga con un altro finanziamento’

“Il fenomeno dell’erosione costiera è un problema che purtroppo investe un po’ tutto il litorale reggino. Il nostro impegno non è legato solo ad interviene nell’immediato, per ripristinare quanto il mare ci ha portato via, ma di immaginare, a breve, con l’inizio del lotto ‘zero’ e del ‘lotto uno’, nel tratto da Pellaro a Capo d’Armi, l’avvio un lavoro che preservi, nel futuro, quanto stiamo investendo come Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. Stiamo pensando di non vanificare il nostro lavoro ed evitare di privare i nostri concittadini e i turisti del mare, questo tratto di litorale così importante. In questa direzione stiamo sollecitando la Regione Calabria affinché ci sostenga con un ulteriore finanziamento, proprio per non vanificare quanto abbiamo programmato”.