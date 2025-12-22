Danza, Shed Studios by Asd Copacabana: weekend storico e ricco di successi

Un weekend storico e ricco di successi per la scuola di danza Shed Studios by ASD COPACABANA. Sotto la guida del Presidente Alessandro Mitidieri, del Vicepresidente e direttore artistico Claudio Bagnato e delle insegnanti Mariangela Bagnati e Olena Honcharenko. Le allieve della scuola reggina hanno sbaragliato la concorrenza in due importanti competizioni: il Premio “Reggio in Danza” e il Concorso “Equilibrio Perfetto” svoltosi a Cagliari. I risultati ottenuti confermano l’eccellenza della preparazione e il grande impegno di atlete e staff.

Le performance di Reggio Calabria hanno fruttato una messe di riconoscimenti, in particolare nelle categorie Modern e Contemporaneo.

La giovanissima Chantal Nicolò si è imposta nella categoria Children, conquistando il primo posto sia nel Modern che nel Contemporaneo, arricchendo il suo palmarès con ben tre borse di studio.

Nella categoria Junior, Serena Pennestrì ha brillato con il primo posto nel Modern e il secondo nel Contemporaneo, aggiudicandosi quattro borse di studio e una menzione speciale per la sua esibizione.

Ottimi risultati anche per Ginevra Ippolito, che ha conquistato il terzo posto nel Contemporaneo e tre borse di studio.

La scuola ha celebrato anche il secondo posto del Duo Contemporaneo formato da Sara Foti e Ginevra Ippolito.

Un riconoscimento di grande valore è stato il Premio per la Coreografia assegnato al trio di Contemporaneo composto da Cristel Greco, Sara Foti, e Ginevra Ippolito per l’emozionante pezzo intitolato “don’t see, don’t hear, don’t speak”. Anche a livello individuale sono arrivate borse di studio per Cristel Greco (due) e Sara Foti (tre).

L’Eccellenza al “Premio Internazionale Equilibrio Perfetto” (Cagliari)

L’impegno delle allieve è stato ripagato anche in Sardegna, in un contesto di respiro internazionale, dove si sono confrontate con realtà di danza provenienti da diversi Paesi.

Assoluta protagonista è stata Francesca Assumma (Cat. Junior) che ha dominato la scena ottenendo il primo posto nel Modern Contemporary e il primo posto nel Jazz Dance. A coronamento di queste vittorie, le è stato assegnato l’ambito Premio unanime della Giuria per il miglior talento del concorso, accompagnato da una borsa di studio del valore di 100€.

Nella categoria Teen, Mia Franchini ha conquistato un ottimo doppio terzo posto sia nel Modern Contemporary che nel Jazz Dance.

Hanno completato il successo le lodevoli prestazioni di Sofia Cara (4° posto Modern Contemporary, 6° posto Jazz Dance) e di Sofia Faucitano (5° posto Jazz Dance, 6° posto Modern Contemporary) nella categoria Junior.

I vertici della scuola – il Presidente Alessandro Mitidieri, il Vicepresidente Claudio Bagnato e le insegnanti Olena Honcharenko e Mariangela Bagnato – si sono complimentati con tutte le allieve che “si sono distinte su tante realtà del mondo della Danza, a conferma come la dedizione, il lavoro e la competenza brillino sempre ovunque vadano.”

Questi risultati non solo esaltano il talento delle singole atlete, ma sottolineano la qualità della formazione offerta da Shed Studios, proiettandola tra le eccellenze del panorama tersicoreo italiano e internazionale.