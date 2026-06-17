Serie D: torna a parlare il presidente Ricci. Iscrizione e futuro societario

Intervento del presidente del Siracusa Alessandro Ricci ai microfoni di SiracusaNews.it. Il punto sul momento, l’iscrizione e il futuro. Dichiarazioni riportare da seried24.com: “Una cosa è l’iscrizione del Siracusa Calcio al prossimo campionato nazionale dilettanti di Serie D e un’altra cosa è l’ingresso nel gruppo, la cessione, comunque sia la definizione della nuova compagine societaria. Sono al lavoro diversi professionisti sia di ambito locale che di ambito nazionale, avvocati, commercialisti, tributaristi, per verificare tutti quei requisiti e mettere a posto quelle cose che sono ancora mancanti al fine di poter iscrivere la squadra.

L’obbligo che ha il Siracusa Calcio è quello di adempiere ad altre scadenze federali entro la data perentoria del 10 luglio alle ore 14. La società deve essere in regola con i pagamenti di tutti i tesserati fino al 31 maggio. Probabilmente l’errore più grande è stato quello di credere che ci fosse una struttura adatta e pronta per poter affrontare un campionato difficile come quello della Serie C. Ad oggi credo che ci siano moltissime chance che la squadra venga iscritta”.