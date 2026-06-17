Traffico di cocaina a Gioia Tauro, Gdf recupera oltre 7 milioni non dichiarati
Nell'ambito della stessa attività è stato eseguito anche un sequestro di prevenzione per un valore di quasi 400 mila euro nei confronti di due soggetti della Locride
17 Giugno 2026 - 11:22 | Redazione
La Guardia di finanza ha recuperato a tassazione oltre 7 milioni di euro di redditi non dichiarati ritenuti dagli investigatori il profitto di un traffico di cocaina dall’America Latina al porto di Gioia Tauro.
L’attività è stata condotta dal Comando provinciale di Reggio Calabria delle Fiamme gialle, dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Stando a una nota del procuratore Giuseppe Borrelli, i redditi sottratti al fisco sarebbero riconducibili all’illecito arricchimento, in totale evasione d’imposta, di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico internazionale di ingenti quantitativi di droga.
Nell’ambito della stessa attività è stato eseguito anche un sequestro di prevenzione per un valore di quasi 400 mila euro nei confronti di due soggetti della Locride.
I sigilli della Guardia di finanza hanno riguardato beni mobili e immobili e rapporti finanziari ritenuti il frutto o il reimpiego dei proventi del narcotraffico.
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