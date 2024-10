Vaccini, superate le 900 mila somministrazioni in Calabria. Spirlì: ‘Vittoria condivisa’

La Calabria non si trova più in fondo alla classifica. Da qualche mese a questa parte, la Regione meridionale ha ingranato la marcia per ciò che riguarda che le vaccinazioni anti-Covid. Il merito è di tutta la macchina organizzativa ed il Presidente Spirlì ci ha tenuto a ricordarlo sottolineando il grande risultato raggiunto.

Spirlì: “Sempre più calabresi vaccinati”

Pochi minuti fa il presidente della Regione Calabria ha postato un’immagine in cui è possibile osservare il dato delle dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Calabria, comparato a quelle consegnate. Un dato inconfutabile che mostra come la Regione si sia davvero impegnata a migliorare le pessime performance dei primi mesi di campagna.

“Sempre più calabresi vaccinati – ha scritto Spirlì sulla sua pagina Facebook. Una piccola grande vittoria condivisa con i #Sanitari Calabresi, ASP e AO, la ProCiv, l’Esercito, la Croce Rossa, le Associazioni di Volontariato. Ringrazio il Commissario ad acta, Guido Longo, che mi onora della Sua Amicizia e della volontà di collaborazione reciproca. Grazie ai calabresi che rispettano le regole e i tempi”.

I dati delle vaccinazioni in Calabria

La Calabria si trova al 10° posto della classifica nazionale delle Regioni per dosi somministrate: 929.717 a fronte di 1.002.850 dosi consegnate, pari al 92,7%. Nella giornata del 24 maggio sono state inoculate 17.677 dosi mentre, solo pochi giorni fa, il 21 maggio, la Regione ha superato il record delle somministrazioni oltrepassando la soglia dei 20 mila vaccini giornalieri.

Secondo i dati del Ministero della salute i vaccini in Calabria sono stati così somministrati:

over 80, 149.109 ;

; soggetti fragili e caregiver, 316.130 ;

; operatori sanitari e sociosanitari, 90.686 ;

; personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 31.533 ;

; ospiti strutture residenziali, 29.486 ;

; fascia 70-79, 87.728 ;

; fascia 60-69, 78.400 ;

; personale scolastico, 32.463 ;

; comparto difesa e sicurezza, 24.325 ;

; altro, 89.857.