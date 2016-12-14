Il De Amicis-Bolani al Cilea per un Natale di solidarietà

L’Istituto comprensivo “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria presenta “A Natale puoi!”, un Natale di solidarietà e condivisione in linea con il progetto educativo della scuola.

La serata organizzata dall’Istituto giorno 15 dicembre 2016 alle ore 20.00 presso il Teatro “Cilea”, prevede uno spettacolo offerto dagli alunni del “Bolani-De Amicis” con la rappresentazione sia di un concerto (il coro “DOREMI”, diretto dalla professoressa Enza Cuzzola, che si esibirà in un repertorio comprendente il canto di Natale: “Christmas is… a song Peace and Love!”), che con la rappresentazione di una commedia brillante in due atti da un libero adattamento del prof. Paolo Frascà: “In principio era il Verbo”, a cura delle professoresse Adriana Palumbo, Claudia Catanoso e Francesca Zaccone, e per la prima volta in assoluto si esibirà “IL PICCOLO CORO DE AMICIS” con il concerto: “A Natale puoi”, diretto dal maestro Fabio Miggiano.

“Due ore di gioioso stare insieme che segna una tappa importantissima per tutti noi”; così il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Romeo invita tutti a partecipare allo spettacolo, ricordando che ogni offerta sarà devoluta in beneficenza e solidarietà all’ ”Hospice di via delle Stelle”.