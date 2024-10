Calabria, De Caprio: ‘Ripartire senza divisioni per una prosperità che si fonda sul bene comune’

“Ripartire per garantire i diritti, per non perdere le radici, per rimanere uniti fianco a fianco, senza divisioni, in un momento in cui siamo feriti dal Coronavirus, da una povertà a cui non permetteremo di ridurci in miseria.

Vogliamo cercare nella solidarietà consapevole, nella vicinanza ai cittadini, la speranza di costruire una prosperità che si fonda sul bene comune.