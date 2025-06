De Stefano: ‘Futura? Titolo Under 19 inaspettato, ora il futuro è ancora più ambizioso’

La stagione appena conclusa ha regalato grandi soddisfazioni alla Futura, con l’Under 19 protagonista di un percorso sorprendente. Francesco De Stefano, giovane e polivalente tecnico che ricopre il triplice ruolo di responsabile del settore giovanile, assistente allenatore in A2 Elite e preparatore fisico, ci ha raccontato questa avventura tra emozioni e progetti futuri.

“È stata una stagione importante per la mia crescita personale – esordisce De Stefano – Lavorare al fianco di Tonino Martino e Humberto Honorio è stato fondamentale. Humberto in particolare, anche se mi prende sempre in giro, è stato decisivo per il mio percorso. So che mi vuole bene, e questa è la cosa più importante“.

Il successo dell’Under 19, arrivato quasi a sorpresa, porta con sé anche qualche rammarico per lo spareggio successivo perso rocambolescamente contro Meta Catania, per il secondo anno consecutivo: “All’inizio pochi ci avrebbero scommesso. Rispetto all’anno scorso partivamo con un gradino in meno, e invece abbiamo fatto un percorso eccezionale. Peccato per la fase nazionale: siamo arrivati a giocare il ritorno senza due giocatori chiave(squalificati Ramondino e Diano ndr) e abbiamo sfiorato l’impresa contro la Meta, la seconda squadra giovanile più forte d’Italia. Con un po’ più di fortuna, avremmo potuto passare il turno“.

Tra i protagonisti assoluti spicca Alessandro Squillaci: “Per lui è stata l’annata più bella, anche se la più sofferta. Gli infortuni e le difficoltà hanno tirato fuori il suo lato combattivo, e ha risposto alla grande sia in Under 19 che in prima squadra“.

Il futuro si annuncia ricco di novità, soprattutto grazie alla nuova riforma sui fuori quota: “Questa normativa ci giova parecchio – spiega entusiasta De Stefano – Potremo finalmente riportare giocatori come Gabriele Squillaci e Francesco Labate. Abbiamo già in squadra alcuni 2007 interessanti e qualche 2006 che resterà per motivi di studio. Certo, qualcuno andrà via, ma siamo abituati a rifondare il gruppo“.

Un ringraziamento speciale va a Gianluca Tripodi, storico dirigente dell’Under 19: “Gli devo un grazie pubblico. È una persona molto impegnata che ci ha dato una mano enorme. Senza di lui, forse, questo traguardo non sarebbe stato possibile“.

Con la stagione conclusa, la Futura guarda già al futuro con ambizione. Tra conferme, nuovi arrivi e l’obiettivo di continuare a crescere, una cosa è certa: Francesco De Stefano e i suoi ragazzi hanno ancora tanta voglia di stupire.