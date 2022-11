Decreto Calabria: disco verde dal Governo Meloni alla proroga di 6 mesi

Il Cdm ha approvato la proroga al commissariamento della sanità in Calabria al fine di "avviare a pieno regime l'Azienda Zero quale struttura di governance regionale"

Prosegue la storia infinita del Decreto Calabria. Siglato il 10 novembre 2020, prevedeva misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria, incluso un commissario ad acta. Dopo i valzer dei vari interpellati dal Governo Conte che hanno accettato (o meno) di prendere in mano le redini del comparto sanitario calabrese, la palla è passata nelle mani del Governatore con l'avvento di Roberto Occhiuto.

E proprio il Presidente eletto nel 2021 ed al quale il Governo ha concesso la nomina di Commissario straordinario, in previsione della scadenza aveva chiesto, qualche settimana fa, una proroga per portar a termine la creazione della cosiddetta "Azienda Zero". Una proposta che è stata accolta, nella giornata di ieri, dal Consiglio dei Ministri.

Proroga di 6 mesi al Decreto Calabria dal Governo Meloni