Occhiuto commissario per la sanità, la soddisfazione dei parlamentari di FI

Diversi i commenti relativi alla nomina di Occhiuto quale Commissario per la sanità in Calabria. “La nomina del presidente Occhiuto a Commissario per la sanità in Calabria era la notizia che tutti aspettavamo. Finalmente, dopo anni di mala gestione, la sanità viene restituita ai calabresi e al suo presidente, eletto dai cittadini.

L’esperienza, le competenze e le capacità maturate in tutti questi anni, unite al grande amore che nutre per la sua terra, sono sicuramente una garanzia per affrontare questa sfida importante e difficile. Complimenti Roberto e auguri di buon lavoro”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

“La decisione del Consiglio dei ministri di nominare Roberto Occhiuto commissario per la sanità in Calabria è una svolta epocale.

Finalmente, dopo una lunga stagione di immobilismo, la nostra Regione potrà uscire dal pantano grazie alla guida di una personalità politica esperta, autorevole e competente. Sono certo che, grazie al grande impegno del presidente Occhiuto, anche la Calabria, presto, riuscirà a dare ai calabresi i servizi sanitari di qualità che meritano. Noi, in Parlamento, saremo sempre al fianco di Roberto per realizzare il nuovo progetto sanitario del quale il nostro territorio ha urgente bisogno”, il commento di Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.

“La nomina del presidente Roberto Occhiuto a commissario per la sanità in Calabria è una bellissima notizia per i calabresi, che dopo anni di immobilismo meritano una persona capace di affrontare questa difficile sfida e di mettere finalmente ordine nel caos di un settore tanto delicato quanto importante per la vita dei cittadini.

In bocca al lupo Roberto, so quanto tenevi a questo traguardo e sono certo che saprai svolgerlo al meglio”, le parole di Sergio Torromino, altro deputato calabrese di Forza Italia.

"Finalmente il Governo, grazie alla sensibilità del Presidente Draghi, ha invertito rotta in materia di salute dei cittadini italiani che vivono in Calabria, nominando Commissario il neo Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Si tratta di un'importante attenzione che il Governo ha rivolto ai calabresi e alla Calabria per il diritto alla salute.

Al Presidente Roberto Occhiuto vanno i complimenti per il risultato raggiunto e i migliori auguri per questo nuovo ed impegnativo incarico che saprà svolgere con la professionalità e l'abnegazione che gli sono proprie". Ha così concluso il Senatore azzurro Marco Siclari, Capogruppo in commissione salute".