Ponte sullo Stretto, l’allarme delle Ong: ‘Ciucci commissario è conflitto d’interesse’

Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano i contenuti definiti "allarmanti" di una bozza del decreto legge di cui sono venute in possesso

Le associazioni Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano i contenuti allarmanti di una bozza di decreto-legge di cui sono venute in possesso. Il provvedimento prevederebbe l’istituzione di un commissario per riprendere gli atti necessari a una nuova delibera Cipess per il ponte sullo Stretto di Messina e, aspetto ritenuto ancora più grave, una significativa limitazione del controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti.

Le critiche al controllo di legittimità

Se il testo venisse approvato nella forma attuale, la Corte dei conti potrebbe esprimersi esclusivamente sulla delibera Cipess in quanto tale, senza alcuna verifica degli atti e delle analisi economiche, finanziarie e ambientali che l’hanno determinata. Le associazioni sottolineano che proprio questi atti erano stati giudicati illegittimi dalla Corte per violazione di norme europee, portando al diniego del visto alla delibera precedente. In sostanza, la delibera verrebbe valutata a prescindere dalle analisi e dai pareri acquisiti.

È ormai chiaro quanto gli atti presupposti abbiano una caratterizzazione politica che minimizza le evidenti problematiche economiche, finanziarie, ambientali e tecniche del progetto. Il ruolo di un Commissario preposto a coordinare la produzione di questi atti risulta quindi cruciale e delicatissimo. Se questo ruolo fosse affidato all’amministratore delegato della società proponente l’opera, il conflitto d’interesse sarebbe clamoroso, ancor più perché tali atti sarebbero sottratti al controllo di legittimità della Corte dei conti. Leggi anche

Altre opere e poteri del Commissario

La bozza di decreto non riguarda solo il ponte sullo Stretto, ma coinvolge anche altri Commissari straordinari per opere in corso di esecuzione:

Il traforo del Gran Sasso

Tratte autostradali della A24 e A25

e Il polo logistico di Alessandria

Disposizioni per Anas, Olimpiadi Milano-Cortina e concessioni autostradali

Il Commissario per il Ponte avrebbe il compito di coordinare l’aggiornamento del piano economico-finanziario e l’attività istruttoria finalizzata al progetto e alla nuova deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Iropi).

Fonte: Ansa Calabria