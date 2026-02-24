Dai medici in corsia fino a 72 anni ai Lep, cosa prevede il Milleproroghe

Escluse modifiche su rottamazione e Opzione donna. Il nuovo Milleproroghe ha l'ok della Camera e passa al Senato

La possibilità per i medici ospedalieri di rimanere in servizio, su base volontaria, fino a 72 anni vista la carenza di personale. La proroga dello scudo penale per i camici bianchi. Altri 12 mesi di tempo per l’istruttoria sui Lep. La sospensione per il 2026 dell’aggiornamento del tariffario delle multe stradali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel decreto Milleproroghe, su cui ieri l’Aula della Camera ha confermato la fiducia con 177 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti. Nel corso dell’iter parlamentare il decreto ha fatto parlare in particolare per le proposte di modifica che alla fine sono rimaste escluse dal testo: dalla proposta avanzata dalla Lega di ritoccare i termini della rottamazione quater, alla riapertura dei termini del condono 2003 (giudicata non ammissibile), all’ipotesi di rinvio della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da extra UE in attesa che scatti l’analoga imposizione da 3 euro a livello comunitario dal primo luglio.

I partiti di maggioranza e opposizione hanno provato a riproporre alcuni di questi temi tramite gli ordini del giorno: Forza Italia propone di sospendere la tassa sui piccoli pacchi, incassando il parere favorevole da parte del governo. Niente da fare invece per il testo presentato dal quello per il ripristino di Opzione donna, non rinnovata nell’ultima legge di bilancio. La Lega invece ha chiesto di rinviare al 2027 l’aumento della tassa sulle criptoattività. Di seguito alcune delle misure principali contenute nel testo.

In corsia fino a 72 anni: la proroga per il 2026

Viene prorogata per il 2026 la possibilità per i dirigenti medici e sanitari di rimanere in servizio, su base volontaria, fino a 72 anni, la misura non riguarda i docenti universitari.

Scudo penale medici fino al 31 dicembre 2026

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale, che limita la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie ai soli casi di colpa grave in situazioni di carenza di organico. La misura è stata introdotta durante la pandemia di Covid e poi ampliata successivamente.

Più tempo per l’istruttoria LEP fino a fine 2026

La definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione, uno dei pilastri per l’attuazione dell’autonomia differenziata, viene prorogata, fino alla fine del 2026.

Multe stradali: stop all’adeguamento nel 2026

Confermato per il 2026 il blocco dell’adeguamento biennale delle sanzioni del Codice della Strada, evitando un aumento automatico dell’1,8%. Gli importi delle sanzioni resteranno invariati.

Bonus ZES, under35 e bonus donne: le scadenze

I bonus per l’assunzione di under35 e nelle ZES vengono prorogati fino al 30 aprile, ma ridotti al 70%. Resta invariato il bonus donne, che viene prorogato al 31 dicembre 2026. Disposta fino a fine anno l’operatività del fondo per le PMI.

Polizze e gestione fondi PA: obbligo rinviato al 2027

Slitta al 2027 l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa per coloro che assumono incarichi che prevedono la gestione di risorse pubbliche, con la possibilità dunque di essere sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Mobilità scolastica: estensione al 2026/27

Viene estesa all’anno scolastico 2026/27 la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.

Archivi digitali radio: 2 milioni alle private

Un emendamento dei relatori assegna 2 milioni di euro alle radio private per effettuare la conversione digitale degli archivi multimediali.

Radio Radicale: contratto prorogato e fondi ridotti

È stato prorogato per il 2026 il contratto con la società editrice di Radio Radicale, che prevede anche la trasmissione delle sedute parlamentari. Il testo assegna 4 milioni di euro, la metà di quanto richiesto, i sindacati fanno sapere che l’emittente sarebbe a rischio chiusura se venisse confermata la decurtazione dei fondi.

Rifugiati ucraini: 54 milioni nel biennio

Vengono stanziati 54 milioni nel prossimo biennio, di cui 45 per il 2026, in favore dell’assistenza, a partire da quella sanitaria, dei cittadini ucraini che sono stati accolti in Italia.

Fonte: AGI