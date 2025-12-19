MIT: 2 milioni del decreto Salvini per la riqualificazione di un immobile a Reggio

Il Ministro Salvini firma un decreto da 4,8 milioni per interventi su edifici pubblici e strade a Montegranaro, Pantelleria e Reggio Calabria

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.

In particolare, le risorse sono così ripartite: