MIT: 2 milioni del decreto Salvini per la riqualificazione di un immobile a Reggio
Il Ministro Salvini firma un decreto da 4,8 milioni per interventi su edifici pubblici e strade a Montegranaro, Pantelleria e Reggio Calabria
19 Dicembre 2025 - 10:48 | Comunicato Stampa
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.
In particolare, le risorse sono così ripartite:
- 1.000.000 euro per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM);
- 1.871.728 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento di alcune strade, compreso il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP);
- 1.943.000 euro per la ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte Contemporanea e Biblioteca d’Arte, specializzata in uso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC).