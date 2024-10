Reggio, è ancora “mistero” Delibera di Ferragosto. L’opposizione attacca

A Palazzo San Giorgio…è ancora Ferragosto. Continua a tenere banco la vicenda della Delibera n. 149 del 14/08/2024, “Estate Reggina Plus”, oggetto anche oggi della Commissione Controllo e Garanzia presieduta dal consigliere di opposizione Massimo Ripepi.

Assente il sindaco Falcomatà, presente invece il Rup Giovanni Cucinotta che ha risposto alla raffica di domande dell’opposizione. Non a tutte a dire il vero.

Dopo aver illustrato, con dovizia di particolari, tutto l’iter burocratico-amministrativo che ha portato all’ormai celeberrima delibera del 14 agosto da parte del Rup Cucinotta, si sono succeduti gli interventi di numerosi consiglieri di opposizione. “Ci siamo affidati alla short list della Città Metropolitana. Noi abbiamo acquisito dei servizi ed il promoter aveva indicato i prezzi omnicomprensivi di amplificazione e palco”, ha illustrato il Rup Cucinotta prima degli interventi dei consiglieri di opposizione.

I dubbi della Lega sulla Delibera di Ferragosto

Il consigliere della Lega Nino Minicuci ha avanzato una serie di osservazioni sul piano burocratico, mentre si è entrati nel vivo della questione con gli interventi dei due colleghi della Lega Armando Neri e Giuseppe De Biasi.

“Non ho dubbi riguardo la bontà del procedimento illustrato da Cucinotta, ma in questa vicenda tutti i problemi nascono da quanto accaduto prima -ha esordito Armando Neri-. oltre a non comprendere cosa ci sia di ‘culturale’ nella presentazione di una squadra di calcio, in questa circostanza abbiamo scoperto che lo staff del sindaco può fare attività istruttoria. Inoltre, vorrei capire come è stato possibile utilizzare una linea di finanziamento oltre la data di scadenza”, ha domandato il consigliere della Lega, aggiungendo al termine della Commissione: “Abbiamo appreso che queste associazioni hanno fatto da “intermediarie” tra i promoter e l’amministrazione. Hanno deciso loro chi doveva esibirsi e a quale prezzo”.

Proprio in riferimento a quanto esposto da Neri sull’attività posta dallo staff del sindaco Falcomatà, CityNow è entrato in possesso della mail indirizzata dal Capo di Gabinetto Antonio Ruvolo alla dirigente del Settore Cultura e Turismo Loredana Pace: “Le si chiede di attivare celermente le conseguenti procedure anche in considerazione della breve tempistica e della necessità di soddisfare le aspettative di territori periferici non interessati dal principale cartellone dell’Estate Reggina”, si legge in sintesi nella mail del 14 agosto alle ore 11.00

De Biasi, dopo aver battibeccato con Giovanni Latella (il quale ironizzava parlando di “volontà di spaccare il capello in 4” da parte dell’opposizione), ha posto l’accento su quello che è probabilmente uno dei misteri principali legati alla delibera di Ferragosto. “Come poteva, nel caso specifico della Festa di Arasì, l’associazione pubblicizzare l’evento già il 13 agosto se la delibera è del giorno successivo, ovvero il 14 agosto? I Los Locos erano già sull’aereo?” ha chiesto ironico De Biasi.

Il Rup non ha saputo rispondere all’interrogativo posto da De Biasi (e a quello di Massimo Ripepi, che chiedeva come hanno fatto a sapere le associazioni di questo tipo di procedura) ed è stato ‘assolto’ dal consigliere Pd Giuseppe Sera, “il Rup non è in grado di rispondere a questo tipo di domande”.

Seduta di Commissione sospesa per circa mezz’ora, per dare modo al Rup di reperire alcuni atti e determine relativi all’affidamento degli spettacoli. Dagli atti presentati da Giovanni Cucinotta (non tutti quelli richiesti dall’opposizione) altri i dubbi le considerazioni dei consiglieri di centrodestra, con Minicuci che in precedenza aveva parlato di ‘procedura anomala’ e condividendo però con Sera che alcuni degli interrogativi posti dai colleghi di opposizione non avevano nel Rup Cucinotta il giusto interlocutore.

Probabile che l’argomento Delibera di Ferragosto verrà ripreso nuovamente all’interno della Commissione Controllo e Garanzia, per chiarire gli aspetti evidenziati dall’opposizione che ad oggi non hanno trovato risposta.