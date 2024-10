Delibera Ferragosto, caos in Commissione. Neri: ‘Finanziate ass. senza bando’. La replica di Versace

A Palazzo San Giorgio si riunisce la Commissione ‘Controllo e Garanzia’, per discutere di una delibera, la n. 149 del 14 agosto 2024, ribattezzata dal Consigliere Comunale Armando Neri come la “Delibera di Ferragosto“.

Una delibera contestata in primis dal consigliere Armando Neri poichè si ritiene, che siano stati destinati fondi del programma PON METRO PLUS a quattro associazioni, quando i termini del bando dell’Estate Reggina erano già scaduti.

Presenti alla riunione, gran parte dei consiglieri comunali di opposizione. Presenti della maggioranza invece Versace, Latella, Castorina, Marino, Barreca e Merenda. Assente il sindaco Giuseppe Falcomatà e il vice sindaco Paolo Brunetti.

Neri, nel corso della riunione, ha sollevato presunte irregolarità nella procedura richiedendo allo stesso tempo un intervento urgente anche al segretario Generale dell’Ente, nella qualità di Responsabile anticorruzione del Comune di Reggio Calabria.

“Ringrazio il presidente per aver convocato questa riunione. Ho già detto abbastanza di questa delibera, con la quale sono state finanziate 4 associazioni (circa 33 mila euro) le cui richieste sono arrivate in ritardo rispetto alla scadenza del bando – spiega il consigliere Neri – Successivamente alle richieste l’ufficio di staff del sindaco, con una nota del 13 agosto, accogliendo le stesse, dà mandato al settore competente, con celerità, per istruire le richieste, indicando che la realizzazione degli eventi sarebbe stata fatta confluire all’interno del mando. I finanziamenti avvengono nell’ambito del Pon Metro Plus, fondi pubblici comunitari. Le 4 richieste sono state fatte confluire nell’avviso dell’estate reggina a bando però ormai concluso (il 27 giugno)”.