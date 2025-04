Reggio, a Villa Genoese Zerbi la tavola rotonda ‘Dell’abitare. L’uomo, la casa, i luoghi’

Architetti, antropologi e urbanisti in dialogo sul senso dell’abitare. In mostra anche “Le case felici”, omaggio a Felice di Blasio

Si svolgerà il prossimo 8 aprile, presso la cornice storica di Villa Genoese Zerbi, a Reggio Calabria, la tavola rotonda “Dell’abitare. L’uomo, la casa, i luoghi”, un evento ideato e curato dalla Commissione Pari

Opportunità 2021-2025 dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio Calabria, promosso dallo stesso ordine, sponsorizzato da Kerakoll S.p.A., con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, dell’AIDIA Sez. Reggio Calabria, dell’ADI Delegazione Calabria, della FIDAPA Sez. Villa San Giovanni.

La prima parte dei lavori prevede un focus sull’uso del colore in relazione alle superfici dello spazio abitativo a cura di Renzo Prandini, product manager di Kerakoll S.p.A. Sassuolo, cui seguirà, nella seconda parte, la tavola rotonda “Dell’abitare. L’uomo, la casa, i luoghi” moderata da Giovanna Caminiti, architetto,

Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’OAPPC RC, e introdotta dal Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC RC, architetto Ilario Tassone.

Una riflessione multidisciplinare sulla casa come spazio dell’anima

Si relazionerà su temi legati alla sfera domestica, indagati attraverso molteplici declinazioni: progettuale, psicologica, sociologica, antropologica. Case dell’inconscio, case reali, case d’altri, case “di vetro”, case a cui far ritorno per far rinascere un luogo, saranno raccontate da Pino Pasquali, architetto, urbanista, designer; Patrizia Giancotti, antropologa, Accademia di Belle Arti Reggio Calabria; Guerino Nuccio Bovalino, ricercatore LEIRIS Laboratorio di ricerca sull’immaginario sociale, Università di Montpellier, Francia; Maria Antonietta Zuccalà, mediatrice sistemica, esperta di permacultura e di ecologia profonda. Interverranno nel dibattito finale sui temi affrontati: Francesco Foti, presidente Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria; Margherita Tripodi, presidente AIDIA Sez. Reggio Calabria; Francesco Alati, presidente ADI Delegazione Calabria; Michela Catanese, presidente FIDAPA Sez. Villa San Giovanni; Milena Tripodo, geologo, CPO Ordine dei Geologi della Calabria; Natalia Sapone, dottore forestale, CPO Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Provincia RC.

L’installazione e mostra “Le case felici” (omaggio a Felice di Blasio), a cura della Commissione Pari

Opportunità, accoglierà gli intervenuti.

“La casa è uno degli elementi fondamentali dell’esperienza umana: non è solo un rifugio fisico, ma uno spazio carico di significati simbolici e affettivi. Il diritto alla casa è oggi riconosciuto come un diritto umano essenziale, ma spesso disatteso. L’abitare non si riduce al semplice possesso di un’abitazione, ma implica un rapporto più profondo tra l’uomo e il luogo in cui vive. Nel suo saggio Dell’abitare Maurizio Vitta scrive “Abitare è l’essenza stessa dell’esistenza, è il radicamento della vita nella realtà quotidiana”. In un’epoca di crescente urbanizzazione e crisi abitativa, è fondamentale ripensare il modo in cui costruiamo e concepiamo gli spazi in cui viviamo, affinché ogni individuo possa davvero abitare e non solo occupare uno spazio”.

Leggi anche