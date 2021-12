Reggio - Democratici e Progressisti: ecco 3 nuove adesioni: 'Un vero partito che guarda oltre la civica assise'

Si è’ tenuta stamattina presso Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa indetta dal gruppo consiliare Democratici e Progressisti Metropolitani per comunicare le adesioni al gruppo degli Assessori Giuseppina Palmenta e Demetrio Delfino e del Consigliere Metropolitano e Sindaco di Benestare Domenico Mantegna.

Hanno partecipato i nuovi aderenti al gruppo, il Capogruppo in Consiglio Comunale Mario Cardia, i Consiglieri Comunali Marcantonino Malara, Filippo Burrone, Giuseppe Nocera.

Grande entusiasmo per i nuovi arrivati da parte del Capogruppo Mario Cardia che ha portato i saluti del Sindaco e Consigliere Metropolitano Mantegna assente giustificato per impegni istituzionali sulla locride, ha sottolineato l’importanza di avere all’interno del Gruppo due Assessori che avevano già’ fatto benissimo alla scorsa consiliatura e meritavano la riconferma come Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta. Il Capogruppo ha poi evidenziato la volontà’ di organizzare una vera e propria convention di lancio del nuovo movimento politico :

“Questo non è’ solo un gruppo consiliare” ma una forza politica, organizzeremo appena la pandemia ce lo consentirà’ un grande evento con le adesioni di altri sindaci e consiglieri dei comuni dell’area metropolitana. Siamo vicini e dialoghiamo col partito democratico (presente in sala il capogruppo del Pd Sera), ci identifichiamo coi valori del centrosinistra, saremo leali e responsabili con amministrazione Brunetti. Fondamentale per noi il tema del lavoro e l’aumento delle ora per i precari del comune legge 15 e legge 31, su questo faremo una battaglia politica con la Regione Calabria per raggiungere l’obiettivo. Grande soddisfazione da parte degli Assessori Delfino e Palmenta, entrambi hanno ringraziato i consiglieri del gruppo Dpm, ci identifichiamo e ci ritroviamo in questo gruppo.

L’assessore al welfare spiega

«Grazie ai colleghi per avere aperto le porte al movimento: finalmente qualcosa a sinistra si muove. La sinistra era dormiente e serviva lo scossone. Soprattutto se il movimento cresce e porta avanti battaglie che stanno a cuore a tutti noi».

Delfino ha poi ribadito il sostegno all’amministrazione Brunetti. Lo stesso Delfino ha aggiunto che si sta lavorando a un ordine del giorno sul tema dei navigator che sono in scadenza di contratto da portare in consiglio comunale.

L’assessore alla polizia municipale Palmenta chiarisce che

«la volontà di aderire a questo gruppo o movimento è dovuta ad una visione e progettazione in cui mi riconosco e che, avendo ampio raggio anche nella città metropolitana, sarà di supporto all’attività amministrativa per durare nel tempo ed per avere obiettivi da seguire e raggiungere»

Sono poi intervenuti i Consiglieri Burrone e Malara ribadendo la soddisfazione per le nuove adesioni al gruppo.