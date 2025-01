Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana: ‘Governo e Regione offendono la storia delle scuole. No al dimensionamento scolastico’

È quanto affermano, in una nota stampa, i consiglieri del gruppo “Democratici insieme per Reggio metropolitana” che, dai banchi di Palazzo Alvaro, incalzano il Governatore Roberto Occhiuto:

I consiglieri metropolitani di Democratici insieme, poi, alzano l’attenzione anche sul trasferimento delle risorse per gli assistenti educativi ed alla comunicazione:

«Il fondo previsto dal Governo è insufficiente a coprire l’intero fabbisogno che gli istituti scolastici stanno trasmettendo alla Città Metropolitana per gli ultimi mesi dell’anno scolastico in corso. Una circostanza che dovrebbe allarmare seriamente i rappresentanti istituzionali della nostra Regione che non possono sottovalutare i rischi che incombono sugli studenti e sulle studentesse con disabilità che verranno duramente penalizzati dall’interruzione delle erogazioni per la garanzia del servizio di assistenza educativa. Così come per i numerosi assistenti, che vedranno svanire la possibilità di concludere l’anno scolastico in corso. Ecco, su questioni così delicate e che toccano la vita dei cittadini e delle cittadine, ci aspettiamo una forte e seria presa di coscienza che conduca a soluzioni certe, concrete, durature e stabili».