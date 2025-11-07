Nesci spegne le polemiche sull’alta velocità: ‘Mezzogiorno pienamente incluso nella rete TEN-T’

«In merito alle notizie circolate in queste ore sulla presunta esclusione del Mezzogiorno dal nuovo piano della Commissione Europea per la rete ferroviaria ad alta velocità al 2030 e al 2040, è opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali».

Lo scrive in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, precisando che non è vero che il Sud Italia sia stato tagliato fuori dagli investimenti europei.

“Il Sud non è escluso: la rete TEN-T comprende pienamente il Mezzogiorno”

«La Figura 1, riportata in diversi articoli e comunicazioni ufficiali della Commissione, è una rappresentazione stilizzata dei collegamenti diretti tra le capitali europee, realizzata con finalità meramente illustrative per mostrare in modo semplificato i tempi medi di percorrenza fra i principali centri politici e amministrativi del continente».

Nesci spiega che si tratta di un grafico semplificato basato sui collegamenti terrestri tra capitali europee, tutte situate a nord di Roma, e che quindi non riporta nel dettaglio le tratte che attraversano il Mezzogiorno italiano.

«La Figura 2, invece – quella tecnica e ufficiale – mostra chiaramente che il Sud Italia è pienamente coperto dalla rete ad alta velocità, con tratti già completati e altri in corso di realizzazione lungo entrambe le dorsali tirrenica e adriatica».

Gli interventi in corso e programmati

In particolare:

In Calabria sono già operativi diversi tratti modernizzati che consentono velocità fino a 200 km/h ;

sono già operativi diversi tratti modernizzati che consentono velocità fino a ; Ulteriori interventi sono programmati per i prossimi anni, con opere che ridurranno sensibilmente i tempi di percorrenza ;

sono programmati per i prossimi anni, con opere che ; È prevista una nuova costruzione lungo la dorsale tirrenica , immediatamente a nord della Calabria, con linee progettate per velocità superiori ai 200 km/h , migliorando i collegamenti verso Napoli, Roma e il Nord Italia ;

, immediatamente a nord della Calabria, con linee progettate per velocità , migliorando i collegamenti verso ; Sul versante adriatico, il nuovo collegamento Napoli–Foggia, anch’esso a oltre 200 km/h, rafforzerà la connessione verso Bari e l’intera dorsale adriatica.

«Questi interventi dimostrano in modo inequivocabile – sottolinea l’eurodeputato – che il Mezzogiorno non è escluso, ma anzi rappresenta una componente strategica della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)».

Le infografiche semplificate diffuse in queste ore, aggiunge, non fotografano la totalità del piano infrastrutturale, ma solo una visione simbolica dei collegamenti principali tra capitali europee.

Nesci: “Il Sud è protagonista della mobilità europea del futuro”

«Il Sud è e resterà un tassello fondamentale della mobilità europea del futuro – dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e membro del gruppo Conservatori e Riformisti Europei (ECR).