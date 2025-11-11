Nesci: ‘Dal 1° dicembre si potrà richiedere una IGP dell’UE per i prodotti artigianali ed industriali’

«L’introduzione, dal primo dicembre, della possibilità per i consorzi artigianali di richiedere all’Unione Europea il riconoscimento dell’indicazione geografica rappresenta un passo avanti fondamentale per la valorizzazione del nostro Made in Italy e delle produzioni locali» – così afferma l’europarlamentare Denis Nesci, commentando le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro pubblico a Napoli.

«Questa misura – spiega Nesci – estende alle produzioni artigianali e industriali la stessa tutela finora riservata ai prodotti agroalimentari. È una novità che darà nuove opportunità ai nostri territori e alle imprese che custodiscono saperi, tecniche e tradizioni uniche. Penso, ad esempio, ai lavoratori del corallo, ai maestri orafi, ai ceramisti e agli artigiani che da secoli tramandano eccellenza e creatività, in particolare nel nostro sud.»