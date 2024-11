Derby dello Stretto al PalaCalafiore: Redel Rc contro Basket Messina

Grande sfida al PalaCalafiore: Redel Rc affronta Basket Messina per continuare il percorso netto in campionato

Un altro grande appuntamento al PalaCalafiore per la Redel Reggio Calabria. Si apre un tour de force per i neroarancio che concluderanno il girone di andata della prima parte del campionato.

Domenica 17 novembre alle ore 18.00, i neroarancio cercheranno l’ennesimo successo, per poi proseguire con il turno infrasettimanale al Palapulerà di Catanzaro contro Basket Academy e, il sabato successivo, nuovamente in casa contro Matera.

Big Match contro Messina: la Redel Rc a caccia del bottino pieno

Si gioca un altro “Big Match” di questa prima parte di stagione. Dopo aver battuto la Pallacanestro Angri, ex capolista attualmente seconda insieme ai messinesi, capitan Fernandez e soci sono a caccia del bottino pieno proprio contro Basket Messina.

La Redel Rc è in un percorso netto con un record di otto vittorie su otto, risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto da Coach Giulio Cadeo e dal suo staff.

Basket Messina: un avversario in crescita

Il team siciliano, dopo un inizio difficile in precampionato, ha carburato bene grazie all’inserimento di nuove pedine accanto ai quattro confermati dalla scorsa stagione: Di Dio, Yeyap, Tartaglia e Busco. Miaffo è l’ala piccola titolare, mentre Diakhate, Mollica, Guduric e Caruso crescono di partita in partita. Potrebbe già esordire la new entry Incremona.

La carta vincente per il team siciliano rimane il lavoro dell’esperto Coach Pippo Sidoti.

Diretta streaming e TV: come seguire il derby

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola e sulla pagina del media partner RAC con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La partita sarà visibile anche in TV sul canale 87 di Videotouring.

Designati gli arbitri

La gara sarà arbitrata dai signori Federico Puglisi di Aci Catena (Ct) e Shamsaddinlou Amir di Messina.