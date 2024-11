Manu Fernandez carica la Redel: ‘Derby contro Messina, pronti a vincere’

Ai tifosi: "Grazie per questi primi mesi insieme. Vi aspettiamo sempre numerosi per fare il tifo per noi"

Da casa Viola, parla il Capitano Manu Fernandez. L’argentino ha fatto il punto in attesa della sfida importantissima, nuovamente prima contro seconda, ma questa volta contro la Basket School.

Reggio contro Messina

“Bene, bene. Questa settimana ci stiamo allenando duramente. Sappiamo che la Basket School è seconda in classifica con Angri, che sta giocando bene e i suoi uomini sono ben allenati. Comunque noi ci stiamo preparando per fare una buona partita domenica in casa, anche se sappiamo che non sarà facile“.

La gara con l’Antoniana

Riavvolgiamo il nastro alla gara con l’Antoniana. Stesso copione: a lungo all’inseguimento e poi nella seconda parte di gara, molto bene tutto il gruppo. Un’altra vittoria e 8 su 8, sempre meglio, sempre in crescendo anche in trasferta. Un tuo commento?

“Sì, è una partita che non era scontata. Per ora stiamo facendo questo e lo stiamo facendo bene: nel secondo tempo prendiamo più vantaggio che nel primo, ma dobbiamo continuare sulla nostra strada di miglioramento collettivo ed individuale. Le vittorie aiutano tanto, soprattutto per l’energia e per i punti in classifica, ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e continuare così“.

Analisi della Basket School

Cosa conosci della Basket School? Squadra che hai già affrontato nel precampionato e che comunque conosci in chiave generale, perché non ha cambiato quattro quinti del quintetto rispetto all’anno scorso, giusto?

“Sì, conosciamo come giocano. Non sarà uguale per nulla alla partita del precampionato, dove a loro non entrava niente a canestro, la classica serata no. L’anno scorso hanno fatto una buona stagione e hanno confermato quattro dei cinque titolari. Sanno giocare insieme, sono una buona squadra e dobbiamo essere pronti“.

La forza del pubblico

Arriviamo al vostro momento. Unica squadra imbattuta in Italia in questo campionato. Tu l’avevi detto, è un inizio che potevamo anche aspettarci. Adesso ci aspettiamo che venga veramente tanta gente al Palacalafiore, che si superino i 2000 spettatori. Cosa ne pensi?

“Speriamo! Noi diciamo sempre, e lo diciamo con sincerità, che quando veniamo a giocare qua e tutto il pubblico tifa per noi e ci è vicino, ci fa piacere giocare. Ovviamente le vittorie aiutano e speriamo che a tutte le partite venga qualche persona in più“.

Successi dell’Under 19

Ieri ha vinto l’Under 19 neroarancio, in trasferta a Catania contro il Cus. Primi due quarti equilibrati e poi terzo quarto sprint per la vittoria con un maxi break di 34 a 12. Vuol dire che si sta lavorando alla stessa maniera?

“Sì, lo sottoscrivo. In primis complimenti a loro perché si allenano con noi e sicuramente questo gli può dare una mano in ottica di crescita. Si impegnano e si allenano con lo stesso programma che Coach Cadeo propone alla prima squadra“.

Un messaggio ai tifosi