Derby tutto reggino per la Vis contro la Botteghelle Basket

È una stracittadina che promette grande spettacolo quella in programma domani (PalaBotteghelle ore 18.45) tra Vis Reggio Calabria e Botteghelle Basket, uno dei tre anticipi della XVI giornata di serie C silver. Entrambe le compagini sono in un ottimo momento di forma.

La Vis è l’unica squadra ancora imbattuta nel girone di ritorno, dove ha collezionato sei successi in altrettante gare, annoverando, fra gli altri, anche lo scalpo della capolista Lamezia. Anche in casa Botteghelle c’è grande euforia, specie dopo l’incredibile “buzzer beater” di Consolato Scordino che, nel recupero di campionato disputatosi ieri sera contro la SB Viola, ha regalato una vittoria ormai insperata ai ragazzi di coach D’Agostino. Una vittoria che, classifica alla mano, sa di salvezza anticipata.

In settimana la Vis ha lavorato con grande intensità in palestra, sotto lo sguardo vigile del duo D’Arrigo/Farina. Non sono ammessi cali di concentrazione, specie adesso che la stagione sta entrando nel vivo. La battaglia per l’accesso ai play off è solo all’inizio e i bianco/amaranto, al gran completo, sono pronti a combattere contro chiunque per difendere il titolo di campioni regionali.

All’andata la Botteghelle Basket accarezzò a lungo l’impresa di battere la Vis, arrendendosi solo dopo un tempo supplementare col punteggio finale di 79-72. Un dato, quest’ultimo, che capitan Tramontana e compagni devono aver ben impresso in mente per non prendere l’impegno sottogamba.

Arbitrerà la coppia silana composta da Davide Sposato di Cosenza e Giuseppe De Vuono di Montalto Uffugo.