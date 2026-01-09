Reggio, destino sospeso per l’Hotel Miramare. Deserta anche la seconda asta
Probabile una nuova gara già nel mese di gennaio con un'ulteriore riduzione del prezzo
09 Gennaio 2026 - 11:20 | di Eva Curatola
Il destino dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria resta, ancora, in sospeso. Nonostante il recente tentativo di vendita all’asta, la struttura, uno degli edifici più iconici del lungomare reggino, non ha trovato acquirenti. Anche la seconda asta, infatti, è andata deserta, senza alcuna offerta da parte degli investitori.
Una delusione per il Comune di Reggio Calabria, che aveva sperato di dare una nuova vita a questo immobile storico, ma che ora è costretto a ripensare la strategia di vendita. La decisione, sembrerebbe quella di organizzare una nuova asta, probabilmente già a partire dal mese di gennaio 2026.
In vista di questa nuova gara, l’amministrazione potrebbe valutare un’ulteriore e significativa riduzione del prezzo di partenza, che scenderebbe sotto i 10 milioni di euro. Una mossa che dovrebbe attirare maggiore interesse da parte di potenziali acquirenti, considerando anche l’importante investimento che l’immobile richiede per essere ristrutturato e riportato agli antichi splendori.
L’Hotel Miramare, chiuso da anni, rappresenta un simbolo della città e il suo rilancio potrebbe essere una delle chiavi per lo sviluppo turistico della zona. Nonostante l’insuccesso delle precedenti aste, l’amministrazione comunale non demorde.
La terza sarà la volta buona?