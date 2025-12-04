Hotel Miramare, nessuna offerta: nuova asta con prezzo ridotto

Con la riduzione del prezzo e la proroga dei termini, il Comune spera di aprire la porta a nuovi sviluppi e opportunità per uno dei beni più importanti della città

Hotel Miramare, il Comune di Reggio Calabria ha annunciato una nuova asta pubblica per la vendita dello storico immobile, con una significativa e prevedibile novità: il prezzo base d’asta è stato ridotto.

La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 16 dicembre 2025 alle ore 12:00, con l’asta che si terrà il 18 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, in Via Michele Barillaro.

Il prezzo base d’asta è stato abbassato a 11.116.106,44 euro, una riduzione di circa un quinto rispetto al precedente importo di 13,8 milioni di euro. La decisione di abbassare la cifra è stata presa in un tentativo di attrarre un numero maggiore di investitori, favorendo una partecipazione più ampia alla gara.

L’Hotel Miramare, edificio storico che rappresenta un pezzo importante del lungomare reggino, è stato chiuso per anni e ora, grazie a questa asta, il Comune punta a favorirne la rinascita e il rilancio. Nonostante la riduzione del prezzo di partenza, sono previsti ulteriori investimenti per la ristrutturazione, con una stima di almeno 5-6 milioni di euro per riportare la struttura all’antico splendore.

Il bene, che ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento per il turismo a Reggio Calabria, ha già suscitato negli ultimi mesi l’interesse di numerosi operatori del settore, ma la vera sfida sarà vedere se il mercato risponderà positivamente alla nuova proposta economica. La vendita dell’Hotel Miramare è considerata un passo cruciale per il piano di valorizzazione dei beni comunali e per il rilancio turistico di Reggio Calabria.

Come si legge nell’avviso del Comune, gli investitori interessati dovranno presentare le loro offerte entro il termine perentorio del 16 dicembre 2025, mentre la cauzione richiesta per partecipare all’asta è pari al 10% del prezzo base, ovvero 1.111.610,64 euro.

Con la riduzione del prezzo e la proroga dei termini, il Comune spera di aprire la porta a nuovi sviluppi e opportunità per uno dei beni più importanti della città. Ora, sarà il mercato a decidere se l’Hotel Miramare tornerà a essere un pilastro dell’ospitalità reggina o se continuerà a restare in attesa di una rinascita.