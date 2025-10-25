Hotel Miramare, il Comune proroga i termini: nuova asta a novembre

Lo storico Hotel Miramare di Reggio Calabria dovrà attendere, ancora. Il Comune ha deciso di prorogare i termini per la vendita all’asta della struttura.

Con una determina del Settore Patrimonio (n. 5406 del 22 ottobre 2025), l’amministrazione ha spostato la scadenza per la presentazione delle offerte al 14 novembre 2025, ore 12:00. La gara pubblica si terrà invece il 19 novembre alle ore 10:00, presso gli uffici comunali del Ce.Dir. in via Michele Barillaro.

Una decisione, quella della proroga, che punta, probabilmente, a favorire una partecipazione più ampia e dare spazio a nuovi soggetti interessati.

Un’occasione che può cambiare il volto del lungomare

Il Miramare non è un edificio qualunque. È un pezzo di storia del lungomare reggino, da anni chiuso e in attesa di rinascita. L’asta pubblica rappresenta un passaggio chiave nel piano di alienazione dei beni comunali, ma anche un banco di prova per capire se il mercato crede davvero nel rilancio turistico della città.

Il prezzo di partenza resta alto: 13,8 milioni di euro, ai quali andranno aggiunti altri 6-7 milioni stimati per i lavori di ristrutturazione.

Adesso la palla passa agli investitori. Il Comune ha fatto il suo passo, rimettendo in gioco uno dei suoi immobili più prestigiosi. Toccherà al mercato decidere se il Miramare tornerà ad essere un hotel di riferimento o resterà ancora, per un po’, una promessa sospesa.