L’ex Di Michele: ‘Reggio piazza giusta per Inzaghi. Obiettivo chiaro’

SuperNews ha intervistato David Di Michele, ex allenatore ed ex calciatore, tra le tante, di Reggina, Salernitana, Torino, Lecce, Udinese, West Ham, che ai nostri microfoni ha fatto il punto sulle ultime news di calciomercato, soffermandosi sul colpo Filippo Inzaghi per la panchina della Reggina, e sulle prossime stagioni di Serie A e Serie B.

La Reggina, squadra di cui in passato sei stato capitano, adesso ripartirà da Filippo Inzaghi. L’ex giocatore del Milan, infatti, sarà l’allenatore degli amaranto per tre anni. Cosa ne pensi di questo colpo? Possiamo aspettarci dei grandi risultati?

“Io penso che la Reggina abbia fatto un ottimo colpo prendendo Inzaghi, un tecnico che ha dimostrato negli anni di saper gestire bene determinate situazioni. L’ex Milan ha vinto il campionato con il Venezia e alla guida del Benevento. Lo scorso anno era secondo in Serie B sulla panchina del Brescia, poi purtroppo, per motivi che non conosco, è stato esonerato da Cellino. Filippo è un tecnico che porta risultati in ogni club che va ad allenare, con idee, grande personalità e, dalle immagini che ho visto negli scorsi anni, con la grande capacità di saper costruire un bel rapporto con i giocatori. Per questo, Reggio credo sia la piazza giusta per lui, perché c’è grande passione ed entusiasmo. Adesso gli verrà allestita una squadra per giocare un campionato all’altezza delle aspettative di una città che ha grande ambizione. La società è cambiata, sono cambiate anche alcune idee di programmazione, però penso che l’obiettivo comune di tutti sia riportare la Reggina nella massima serie, come è giusto che sia”.