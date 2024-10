Di Michele: ‘Reggina pronta per la B, ma merita la serie A’

Non perde occasione David Di Michele nei suoi trascorsi sul passato con la maglia della Reggina, per esaltarne la piazza e parlare con entusiasmo dell’attuale momento. Questa volta lo ha fatto ai microfoni di tuttoC: “Ha fatto un grandissimo campionato, con un grande gruppo. E’ tornato l’entusiasmo a Reggio Calabria, va dato merito alla società per questo. Sono riusciti a scegliere giocatori importanti e l’allenatore giusto che è riuscito a plasmare un gruppo solido. Sono arrivati a una probabile promozione, dispiace che non potranno festeggiarla. Ma l’importante era tornare in Serie B, dove la Reggina merita di stare. Auguro agli amaranto di tornare anche in A, dove merita di stare per il passato e per la gloria di una città e un club importante”.

Leggi anche