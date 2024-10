Riconoscimenti in Vaticano per Di Palma e Zimbalatti

Prestigiosi premi a Roma per il Procuratore Di Palma e il Rettore Zimbalatti. Il loro impegno per la società viene celebrato in Vaticano

Nella solenne cerimonia di apertura istituzionale dell’anno 2024-2025 dell’Istituto Nazionale Azzurro, svoltasi a Roma venerdì 11 ottobre 2024 presso l’Aula Benedetto XVI del Collegio Teutonico, sono stati conferiti riconoscimenti prestigiosi a figure di spicco nel panorama italiano. Tra i premiati figurano anche due reggini: il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Placido Di Palma e il Prof. Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Gli altri premiati e la cerimonia

Durante la cerimonia sono stati premiati anche:

Don Aniello Manganiello e Don Antonio Coluccia , sacerdoti impegnati nella lotta contro mafia, camorra e lo spaccio di stupefacenti.

e , sacerdoti impegnati nella lotta contro mafia, camorra e lo spaccio di stupefacenti. Il Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia , Comandante delle Forze Operative Sud di Napoli.

, Comandante delle Forze Operative Sud di Napoli. Il Brigadier Generale Pasquale Musolino, Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma.

L’evento, impreziosito dalla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, ha avuto come tema “Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza”, e la prolusione del Cardinale ha toccato temi di grande rilievo spirituale. La cerimonia è stata moderata dalla giornalista Mariangela Zaccuri, che ha dimostrato grande professionalità. Il premio è stato consegnato dal Cav. Prof. Lorenzo Festicini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, il quale ha sottolineato l’importanza di tali riconoscimenti nel valorizzare coloro che si dedicano con passione e integrità al bene della società.

Il riconoscimento al Procuratore Roberto Di Palma

Il Dott. Roberto Placido Di Palma è stato insignito della prestigiosa onorificenza “in riconoscimento della sua straordinaria carriera come magistrato e del suo attuale importante ruolo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Con un impegno costante per la giustizia e la tutela dei diritti dei più giovani, egli incarna un esempio di integrità e dedizione al servizio della comunità, contribuendo in modo significativo a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.”

Il riconoscimento al Rettore Giuseppe Zimbalatti

Accanto a lui, è stato premiato il Prof. Giuseppe Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il suo riconoscimento è arrivato “in riconoscimento della sua eccellente leadership come Magnifico Rettore, per il suo impegno costante per l’innovazione e l’eccellenza accademica, promuovendo una cultura di crescita e sviluppo e contribuendo significativamente alla formazione delle nuove generazioni. La sua visione illuminata e la dedizione al servizio della comunità accademica sono un esempio di integrità e passione per l’educazione.”

Un messaggio di incoraggiamento per le future generazioni

Questi premi non solo celebrano i successi individuali, ma rappresentano anche un forte messaggio di incoraggiamento per le future generazioni, affinché possano seguire l’esempio di coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rendere il nostro paese un luogo migliore.