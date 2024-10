Dichiarazioni Morra, Giusy Versace: “Anche io vado a Polsi ma non sono una criminale”

Con il seguente post pubblicato su Facebook, Giusy Versace interviene in merito alle dichiarazioni del senatore Nicola Morra che hanno destato parecchie polemiche.

Chiaro, lei si riferiva al ministro Salvini ma il messaggio che arriva è decisamente sbagliato! La ‘ndrangheta esiste certo, ha i suoi codici, certo! …Ma questo non può e non deve limitare le tante persone perbene che vogliono vivere liberamente la propria fede e portare avanti le proprie tradizioni.

“Senatore Morra, io vivo a Milano ma sono una calabrese orgogliosa della propria terra e tradizioni. Anche io indosso un rosario al collo, parlo di fede e sono andata in pellegrinaggio al Santuario di Polsi ma non per questo sono vicina ad organizzazioni criminali!

Il Ministro avrà pure esagerato, ma è anche vero che non si può generalizzare e offendere tutti i calabresi, (forse non tutti ma molti hanno interpretato queste parole come un’offesa) né è consentito trasformare un gesto di fede, probabilmente troppo ostentato, in un messaggio mafioso.

Il ruolo istituzionale che ricopri dovrebbe obbligarti quantomeno a pesare le parole prima di pronunciarle davanti a qualsiasi microfono!

Salvini ha sbagliato a non rispondere né presentarsi in commissione, ma non è certo la prima volta che mostra rosari su tutti i palchi d’Italia.

Piuttosto, perché svegliarsi proprio adesso? Bizzarra coincidenza.

È più lecito domandarsi: che ha fatto la Commissione Antimafia per contrastare davvero le mafie?

Auspico che tutti i colleghi calabresi e non solo, del M5S come degli altri partiti, prendano le distanze in modo netto e rigoroso!”

#Morra scusati !!!!