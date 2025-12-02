Dierre: la gioia di Arrighini dopo la vittoria contro Marsala

Filippo Arrighini, centro della Dierre Basketball Reggio Calabria, non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria contro Marsala al PalaCalafiore, ma tiene i piedi per terra guardando già alla prossima sfida.

“Vittoria doveva essere, soprattutto vittoria dal punto di vista del gioco doveva essere“, esordisce Arrighini . “È stata una bella risposta. Lo sapevamo che nonostante la vittoria, la partita di CUS Palermo ci ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca perché non siamo riusciti veramente a imporre il nostro ritmo, nonostante la vittoria. Oggi l’abbiamo cercato e abbiamo trovato una risposta sul campo tutti insieme da vera squadra.

L’abbiamo preparata bene grazie al lavoro tecnico del coach Inguaggiato. Comunque Justas Vieversys è un giocatore che sta viaggiando penso ai vertici della classifica marcatori, quindi abbiamo dovuto fare un bel lavoro“.

Arrighini non si sofferma troppo sul successo e già pensa al prossimo impegno: “Prossima sfida il derby di domenica, gara caldissima. Sappiamo che ci aspettano e non vedono l’ora di affrontarci. Vedremo. Adesso abbiamo una settimana per prepararla, far passare l’entusiasmo e pensare a lavorare, lavorare“.

Sulla prestazione corale della Dierre, il centro è chiaro: “Assolutamente sì, questa non è una vittoria dei singoli, è una vittoria della squadra. Comunque abbiamo dimostrato che quando giochiamo insieme siamo un gran bel gruppo“.