Dierre Basketball Reggio Calabria, colpo in dirigenza: arriva colui che allenò Kobe Bryant

Una figura storica, un volto che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di basket reggino e non solo. La Dierre Basketball Reggio Calabria annuncia con orgoglio l’ingresso in dirigenza di Rocco Romeo, nuovo Dirigente allo Sviluppo e alle Progettualità del team del presidente Filianoti.

Romeo è un nome che ha scritto pagine indelebili della pallacanestro cittadina. Prima come giocatore disputando anche finali nazionali giovanili, poi come istruttore di generazioni e generazioni di giovani talenti ai tempi d’oro della grande Viola. Un uomo di basket che ha dedicato la vita alla crescita del movimento, formatore instancabile e punto di riferimento per centinaia di ragazzi.

Ma nel suo ricco curriculum spicca una pagina che lo rende unico nel panorama non solo reggino, ma nazionale. Rocco Romeo è stato, infatti, l’unico allenatore reggino ad aver avuto il privilegio di sedere in panchina e guidare Kobe Bryant ai tempi del Minibasket. Correva l’anno 1986 quando il giovane Black Mamba, figlio dell’ex Viola Joe Bryant, arrivò a Reggio Calabria al seguito del padre. In quella breve ma intensa esperienza, Rocco Romeo ebbe il compito di seguire e allenare il futuro campione lasciando un segno nel percorso di formazione del mito NBA.

Oggi, forte di un’esperienza significativa, una passione mai doma e di una conoscenza profonda del basket a tutti i livelli, Rocco Romeo è pronto a dedicare anima e corpo a questa nuova avventura con la Dierre. La sua missione sarà quella di sviluppare progettualità e contribuire alla crescita del club, mettendo a disposizione del presidente Filianoti la sua competenza e la sua inesauribile passione.

Rocco è già operativo e sta dando un grande contributo alla società, confermando come l’unione tra storia e innovazione possa essere la chiave per costruire un futuro solido per il basket a Reggio Calabria.