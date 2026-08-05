La Dierre Basketball Reggio Calabria punta forte sul talento Davide Vozza

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ingaggio del promettente play-guardia pugliese Davide Vozza, classe 2007 (nato il 31 maggio). Un innesto di prospettiva, ma dalla caratura già concreta, che va ad arricchire il reparto esterni della formazione reggina.

Davide, figlio del coach Giuseppe – attualmente sulla panchina di Castelnovo ne’ Monti e già molto apprezzato dall’ambiente Dierre durante l’RCI Summer League, la manifestazione estiva reggina disputata due stagioni fa – porta con sé un bagaglio tecnico importante nonostante la giovane età.

Combo-guard di 1,91 metri, Vozza unisce qualità atletiche e intelligenza cestistica: ottima visione di gioco, capacità di leggere le situazioni in 1vs1 e nel pick and roll, e un tiro da 3 punti che lo rende una minaccia costante. Dotato di grande estro e personalità, scalpita per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore.

Il suo percorso giovanile lo ha visto vestire le maglie di Assi Brindisi, per poi spostarsi in Emilia Romagna, dove ha militato proprio a Castelnovo, e successivamente in Campania, nel vivace vivaio della Psa Campus Sant’Antimo, esperienze che ne hanno forgiato il carattere e la duttilità.

Vozza scelto spesso nei dieci della B Nazionale della Psa da Coach Gandini, scalpita per esplodere.

Un arrivo che guarda al presente, ma che proietta la Dierre verso un domani ricco di entusiasmo.