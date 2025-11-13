Dierre Basket, il capitano Scortica: ‘Reazione pronta dopo la sconfitta’

Le parole del Capitano della Dierre, Giacomo Scortica a “Tiro da 4” su ReggioTV dipingono il ritratto di una squadra compatta e con le idee chiare ben guidata da Coach Francesco Inguaggiato. La Dierre Basket Reggio Calabria ha mostrato il suo carattere rispondendo con una vittoria alla sconfitta contro la Nova Basket. “Ci aspettavamo un riscontro positivo da parte di tutti, dovevamo avere una reazione pronta e abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il coach, quindi molto molto contenti“, ha dichiarato il capitano. Parlando della gara contro Castanea, Scortica ha evidenziato la capacità del coach di “mescolare le carte” con un quintetto nuovo e atipico, lanciando un ragazzo come Petrović che “può dare tantissimo alla causa.

Dalle prime telefonate sì, mi è sembrato tutto super bello, infatti il riscontro è stato come mi aspettavo“. Pur guardando con attenzione all’andamento dell’altro girone, dove l’Alfa sta facendo un buonissimo campionato, la squadra mantiene la concentrazione su se stessa: “Noi pensiamo al nostro, pensiamo ad arrivare appunto per la seconda fase nel migliore dei modi“.

Interpellato sullo slot straniero libero a disposizione della dirigenza, il capitano ha preferito lasciare la questione allo staff, evidenziando l’ottimo amalgama del gruppo: “L’amalgama è giusta, ognuno sa qual è il suo ruolo“. Scherzando sul profilo ideale, ha aggiunto: “Secondo me basta che faccia canestro. Qualora arrivasse il giocatore giusto, non importerà il ruolo, siamo coperti in tutti i reparti“.

La concentrazione è ora tutta sul prossimo avversario, gli Svincolati Academy, descritto come “una delle partite più difficili di questo percorso. Il coach Inguaggiato ci ha detto che non dobbiamo assolutamente prendere la partita sotto gamba, dobbiamo avere un’ottima concentrazione come l’abbiamo dimostrato sabato contro Messina“, ha rivelato Scortica, spiegando che la squadra si sta preparando “allenandoci più intensamente di quello che possiamo, con contatti ancora più duri“.