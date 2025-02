Basket Serie C: La Dierre affronta la Svincolati Academy a Milazzo

Trasferta impegnativa per i reggini: obiettivo continuità

Si gioca alle ore 19:00 al Palamilone di Milazzo, in una sfida cruciale per la Dierre, che punta a consolidare il suo percorso nel girone di ritorno. Dopo la vittoria casalinga contro l’Invicta Caltanissetta, la squadra reggina vuole dare continuità ai risultati e mantenere alto il morale.

“La classifica è sempre più elaborata. La Dierre vuole vincere. Non sarà facile.”

Un avversario giovane ma pericoloso

La sfida contro la Svincolati Academy non sarà semplice. Il team siciliano è un settore giovanile di alto livello, noto per la partecipazione a tornei internazionali come l’Eybl.

La squadra di Stefano Marisi, ex volto noto del basket calabrese, è composta da un gruppo giovane e talentuoso, con due giocatori chiave:

Salvatore Maiorana

Giacomo La Bua

All’andata, la Dierre dominò la gara, infliggendo un pesante distacco ai siciliani, mai realmente in partita. Tuttavia, in casa, Milazzo potrebbe mettere in campo uno spirito di reazione completamente diverso.

Dierre, cercasi riscatto in trasferta

Dopo aver lavorato lontano dal Palacalafiore, a causa dei lavori di ammodernamento dell’impianto, Capitan Laganà e compagni puntano a invertire il trend negativo in trasferta, che è diventato una delle principali sfide della stagione.

