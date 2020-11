Cotticelli via dalla sanità, Falcomatà: 'Spettacolo imbarazzante. Dimissioni immediate'

Anche il sindaco di Reggio Calabria ha commentato l'intervista del Commissario ad acta della Regione che ha finalmente illuminato l'Italia sullo stato della sanità in Calabria.

Intervistato da "Titolo Quinto", Cotticelli ha ammesso di non sapere di doversi occupare lui del piano Covid per la Regione ed a fatica, con l'aiuto di una dipendente, è riuscito orientativamente a ricordare quanti posti di terapia intensiva sono presenti sul territorio regionale.

Questa mattina, attraverso un video messaggio, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è fatto portavoce di tutti i sindaci della Città Metropolitana, annunciando una presa di posizione riguardo l'inammissibile comportamento del Generale.

"Le scene che sono andate in onda ieri sera sono uno spettacolo imbarazzante e mortificante per tutti i calabresi". Adesso basta, sulla pelle dei cittadini non si scherza più".

Falcomatà, inoltre, ha spiegato:

"I 97 sindaci della Città Metropolitana chiedono le immediate dimissioni Commissario Cotticelli. Se questo non dovesse avvenire, chiediamo che sia il Governo ad intervenire per rimuoverlo dal suo incarico e trovi, al suo posto, una persona che metta in atto tutte quelle azioni che permettano alla Calabria di uscire dalla zona rossa:

aumento dei posti in terapia intensiva;

assunzione di personale medico e para medico;

realizzazione di un centro Covid regionale.

Queste richieste saranno contenute all'interno di un documento che consegneremo simbolicamente al Prefetto affinché arrivi al Governo".