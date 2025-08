Dimissioni Occhiuto, Di Furia: ‘Spero che possa essere riconfermato Presidente’

"Non so dare risposte dal punto di vista politico. Grazie al Presidente ho lavorato in totale serenità". L'auguri per il futuro dei calabresi della Commissaria dell'ASP di Reggio

Le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, continuano a suscitare un acceso dibattito politico e istituzionale, ma chi opera sul territorio si concentra sull’importanza di proseguire senza interruzioni nelle attività quotidiane. È il caso di Lucia Di Furia, commissaria dell’ASP di Reggio Calabria, che ai microfoni di CityNow ha commentato la vicenda, focalizzandosi sul suo impegno nel garantire continuità nel lavoro per i cittadini calabresi, al di là delle incertezze politiche.

Di Furia:”Continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini”

Ai margini dell’inaugurazione della nuova sede della farmacia distrettuale in via Carlo Rosselli, avvenuta questa mattina, la Dott.ssa Di Furia ha esordito con una riflessione pragmatica:

“Io non so dare risposte da un punto di vista politico perché le ripercussioni, sapete meglio di me, sono di natura politica”.

La commissaria ha chiarito che, pur non essendo coinvolta direttamente nel dibattito politico, il suo impegno resta focalizzato sull’efficienza dei servizi sanitari e sul rispetto dell’impegno preso con i cittadini.

“Ho avuto la fortuna di essere chiamata dal Presidente Occhiuto e cerco di dare un contributo, cercando con le mie attività di onorare la fiducia che mi è stata data”, ha aggiunto, ribadendo che la sua priorità è garantire la continuità del servizio pubblico, senza lasciarsi distrarre dalle dinamiche politiche.

“Credo che lo spirito di continuare a lavorare, non interromperci assolutamente, oggi forse è anche un esempio, si va avanti, si fanno le cose che già si devono fare e si continua a lavorare nell’interesse dei cittadini”.

“Un Presidente che ha permesso serenità al lavoro”

Un passaggio importante nelle dichiarazioni della commissaria riguarda la sua esperienza lavorativa sotto la guida del presidente Occhiuto:

“Ho conosciuto altri politici nella mia vita, non mi permetto di parlare male di nessuno, ma un Presidente che dà la possibilità di lavorare e non interferisce sulle nomine delle persone, delle strutture, è raro. Sotto questo punto di vista, non ho avuto mai nessun tipo di problema”, ha affermato la Dott.ssa Di Furia, esprimendo apprezzamento per il modus operandi di Occhiuto, che le ha permesso di lavorare con serenità e senza intromissioni politiche.

“Questa modalità del Presidente mi ha lasciato lavorare in totale serenità”.

Un augurio per il futuro della Calabria

In conclusione, la commissaria ha espresso un augurio per il futuro della regione e per la leadership politica che guiderà la Calabria:

“Spero per i cittadini di questa terra che possa essere riconfermato il Presidente”.

Un segnale di speranza e fiducia nei confronti della gestione politica di Occhiuto, nonostante il momento di incertezze derivante dalle sue dimissioni.