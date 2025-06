Scilla, si dimette il consigliere Rocco Bueti: “Passo il testimone a un giovane”

Rocco Bueti lascia il Consiglio comunale di Scilla. Dopo la sconfitta elettorale nella corsa a sindaco con la lista civica “Scilla Unita”, l’ex candidato ha annunciato le dimissioni, comunicando l’intenzione di chiudere la propria esperienza politica diretta

«Ritengo conclusa la mia esperienza – ha spiegato – e passo il testimone a un giovane, perché possa fare esperienza amministrativa e formarsi per il futuro».

A subentrare al suo posto sarà Gabriele Polistena, giovane neolaureato alla sua prima esperienza in Consiglio. Polistena siederà tra i banchi dell’opposizione insieme a Carmen Santagati, ex candidata sindaca della lista “Scilla Mediterranea”, e Giuseppe Mangeruca.

Bueti: “Lascio ma resto per costruire l’alternativa”

Bueti ha sottolineato che continuerà a sostenere il progetto civico, pur fuori dalle istituzioni: «Resto come mentore del gruppo, per offrire supporto e costruire una linea politica chiara e coerente. Non possiamo limitarci a testimoniare, ma dobbiamo lavorare per costruire un’alternativa credibile».

Il suo messaggio è stato anche un invito alla responsabilità per il nuovo gruppo consiliare: «Chi resta dovrà esercitare un’opposizione seria e coerente, fedele ai nostri valori, per preparare il cambiamento futuro».

fonte: gazzettadelsud